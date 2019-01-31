Обзор Мурманска

Мурманск — самый большой город мира за Полярным кругом. В лучшие времена население Мурманска достигало почти полумиллиона (468 тыс.) человек, но с распадом Союза этот показатель быстро покатился вниз. Замедлилось падение в начале нашего века, но, тем не менее, население Мурманска продолжает сокращаться и сейчас составляет 295 тысяч жителей. Однако это по-прежнему самый большой город мирового Заполярья. Ближайший конкурент Мурманска — Норильск, где живёт 178 тысяч. А из нероссийских городов посоревноваться с Мурманском может только норвежский Тромсё с населением 76 тысяч человек. Но оно растёт — в 1989 в норвежском островном городе, который даже севернее Мурманска, жили 50 тысяч.

Я в Мурманск приехал на маршрутке из горнолыжно-карьерного Кировска в Хибинах, пробыл здесь 3,5 дня и две ночи, отсюда на ночь полярного дня съездил в приокеанскую Териберку. И в этом рассказе планирую рассказать о впечатлениях от города и составить некую его характеристику, не претендуя на подробное описание улиц и достопримечательностей города. Отдельно расскажу о своём походе на сопку у мыса Пинагорий, у подножия которой расположена база атомных ледоколов и 35-й судоремонтный завод, где проходит ремонт крупнейший военный корабль России — авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (сокращённо).

Говоря о расположении в Заполярье, нельзя не вспомнить о таких явлениях как полярный день, ночь которого я наблюдал в Териберке, и полярная ночь, о дне которой недавно рассказывал nord-ursus. Благодаря им в Мурманске очень часто можно наблюдать зарю над горизонтом. Мурманск — город полярной зари.

Мурманск, можно сказать, это «северный Волгоград» (или Волгоград «южный Мурманск»). Эти города не раз у меня ассоциировались друг с другом. Если посмотреть на них на картах, то видно, что оба города узкие и вытянуты с севера на юг вдоль водоёма: Мурманск вдоль узкого и глубоко вдающегося в материк Кольского залива Баренцева моря, а Волгоград вдоль широкой Волги. Оба города героически сражались в Великую Отечественную, из-за чего получили звание «город-герой». В честь событий ВОВ в Волгограде установлена «Родина-мать», а в Мурманске стоит вторая по высоте статуя России — «Алёша». И ещё одна связь, но не совсем честная: Мурманск изначально назывался Романов-на-Мурмане, в честь 300-летнего правления царей династии Романовых. А Волгоград назывался сначала Царицыным. Но не в честь какой-то царицы, а по названию местной реки Царицы, корни которого уходят в тюркские языки и не связаны с правителями. Правда, имя правителя Волгоград всё же успел поносить, Сталинград, и именно под этим именем стал известен в мире.

3. Мурманский «Алёша», главный монумент города, установлен в честь защитников советского Заполярья в годы ВОВ. Скульптура высотой 35,5 метров, к этому прибавьте семиметровый постамент. Конечно, не впечатляет так, как «Родина-мать» в Волгограде.

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5. Алёша возвышается над Кольским заливом и городом, стоя на 130-метровой сопке на Зелёном мысе.

5а. Вид на город от "Алёши"

Въехали мы в Мурманск, конечно, с южной стороны, проехали некоторое время по недавно реконструированной объездной, откуда открывается хороший вид на город и залив внизу. Затем по какой-то улице спустились вниз и оказались на длинном Кольском проспекте, переходящем в не менее протяжённый проспект Ленина. А тот пусть не явно, с небольшим смещением, переходит в улицу Челюскинцев, которая продолжается проспектом Героев Североморцев, продолжением которого можно считать или улицу Лобова, или Североморское шоссе, ведущее в Росляково, ныне часть Мурманска. Эти бесконечные переходы одного проспекта в другой тоже напоминают Волгоград. Только там масштабы побольше, почти миллионник всё же.

Если с юга на север Мурманск вытянутый, то ширина городской застройки с запада на восток совсем незначительна. В среднем километра два, но в некоторых местах дома построены лишь на промежутке в несколько сотен метров. Особенно это заметно, если наблюдать Мурманск как бы со стороны и с высоты — с какой-нибудь сопки на берегу Кольского залива, например. При таком наблюдении выясняется и ещё одна интересная особенность застройки города — она террасная. С запада Мурманск зажат берегом залива, далее рельеф постепенно поднимается к востоку до высот в 100-150 метров в пределах городской застройки. По этому склону вдоль залива проложены улицы на разной высоте, образуя террасы. Дома на этих улицах, таким образом, построены также на различной высоте.

6. Вид почти от Алёши на Семёновское озеро — место отдыха горожан и главный храм города — церковь Спаса на водах. В районе Зелёного мыса ширина застройки города совсем мала.

7. Вид с Абрам-мыса на центр города, морской вокзал и атомный ледокол «Ленин». Террасность Мурманска лучше видна именно с противоположного ему берега залива. За верхними домами ещё два-три ряда домов и город заканчивается. Правда, городская черта проходит намного дальше.

Уезжал из Мурманска я поездом. Железная дорога в Мурманске и сам город появились почти одновременно. Осенью 1916 года был основан Романов-на-Мурмане и закончено строительство Мурманской железной дороги. На тот момент Мурманская магистраль была самой северной железной дорогой в мире, а конечная станция Романов-на-Мурмане (или просто «Мурман») на ней самой северной железнодорожной станцией. Железная дорога от Петрозаводска, протяжённостью 1053 км, была построена всего за 20 месяцев.

8. Вокзал и пассажирские платформы станции Мурманск.

9. Вокзал построен в 1954 году, но шпиль со звездой обрёл лишь пятью годами позднее.

10. Вид на центр Мурманска с Зелёного мыса. Грузовая часть станции и локомотивное депо расположены дальше вокзала и обслуживают порт, который правее. Кстати, в наше время железная дорога здесь не заканчивается. Она проходит севернее до закрытого города-военной базы Североморск, где находится станция Ваенга.

Но всё же не железная дорога главная причина появления Мурманска, а порт в незамерзающем Кольском заливе, который был построен в 1915 году. Причиной же строить порт и железную дорогу к нему была Первая мировая война. Противники России в этой войне блокировали её порты на Балтике и Чёрном море. Но военные грузы доставлять надо было, а потому пришлось строить порт на Севере. Старинный русский северный порт Архангельск не годился, так как замерзал зимой.

11. Мурманский морской торговый порт сейчас находится на 4 месте по грузообороту среди всех портов России. А на переднем плане видна тундровая растительность сопки на Зелёном мысе.

Север, море, порт, флот, война — определяющие слова в судьбе Мурманска. Этими темами город буквально пропитан, что заметно по уличной топонимике и множеству памятников. Если убрать традиционные советские названия, присущие большинству городов России и Беларуси, то останутся почти лишь одни улицы в честь моряков и защитников города, немного украшенные северной тематикой — улицей Полярные Зори, Северным проездом и Арктическим переулком.

12. Памятник-маяк морякам, погибшим в мирное время.

13. Рядом — настоящая рубка печально известной подводной лодки «Курск». Теперь тоже памятник…

14. Слепок отпечатка ладони неизвестного моряка, найденного в затонувшей подлодке «Курск».

15. На берегу Кольского залива ждёт своего моряка безымянная жена. Памятник, установленный в 2012, называется «Ждущая», благодаря поэме В. Тимофеева «Сентиментальная вахта», написанной в 70-х:

«Приморский город крепко ждать обучён,



Доверчив он и долготерпелив.



Он верит: встанет изваянье Ждущей,



Встречающей из рейсов корабли!»

Грустная романтика. На постаменте надпись «Умеющим ждать…» Интересно, что скульптура отлита в Смоленске по эскизу смоленских авторов.

16. Памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову, со словами «Русские в плен не сдаются! Получайте, гады!» подорвавшего себя и товарища Никиту Ашуркова гранатой, когда их окружили немцы под Мурманском. Товарищ, кстати, выжил, пролежал раненным 5 суток, пока не нашли свои и прожил до 1995 года. Также удостоился звания Героя.



На заднем плане здание администрации города и области.

17. Но старейшим памятником Мурманска является монумент жертвам интервенции 1918-20 годов. Построен в 1927 году. Под памятником-трибуной захоронение 24 человек, погибших в Йоканьгской тюрьме — концлагере, созданном во время интервенции для «красных».

И ещё одну узкую морскую тему можно выделить в жизни города — ледоколы. В Мурманске находится единственная в мире база атомных ледоколов. На вечной стоянке в мурманском порту пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин», ныне музей. А к северу от города ожидает своей печальной участи, утилизации, первое в мире надводное судно, достигшее Северного полюса — атомный ледокол «Арктика».

18.

19. Возле краеведческого музея находится якорь «Ермака» — первого в мире ледокола арктического класса. Судно служило с 1898 по 1963 гг.

В архитектурном плане Мурманск не очень богат. Почти вся его застройка послевоенная из-за того, что в Великую Отечественную город вступил почти полностью деревянным городом, а деревянные дома войны не пережили. Украшением города послевоенного периода является проспект Ленина с интересной сталинской застройкой. Проспект выходит на центральную площадь Пять Углов, где построено самое высокое здание Мурманска и мирового Заполярья — 18-этажная гостиница «Арктика». Теперь она, правда, называется «Azimut Отель Мурманск». Но всё же, прежде всего, Мурманск — город серых многоэтажек.

20. Старейшее каменное здание Мурманска построено в 1927 году — здание Транспортного потребительского общества. Сейчас художественный музей.

21. Проспект Ленина

22. Дом на проспекте Ленина

23. Площадь Пять Углов и гостиница «Арктика» (Azimut Отель).

24. На площади Пять Углов

25. В глубине кварталов встречаются и деревянные дома.

26. На улице Саши Ковалёва панельные дома имеют необычный тёмно-серый цвет

27. Советское мозаичное панно над входом в подземный переход на ул. Шмидта

28. Интересно, что это значит…

Город на берегу Кольского залива вполне можно назвать благоустроенным. По центральным улицам гулять комфортно, есть парки, где можно посидеть на лавочке и понаблюдать за тем, как играют дети или ругаются между собой чайки за кусок батона. Да, морские чайки здесь явно преобладают над голубями, жителями более южных городов. Однажды я наблюдал как жирная чайка, размером с крупную курицу, а то и индейку, перевернула клювом мусорку у подъезда, чтобы порыться в ней.

Если в центре Мурманска всё выглядит неплохо, то отдалённые окраины города, такие как Роста или Абрам-мыс, заметно уступают центральным районам в благоустройстве. Там нетрудно увидеть сгоревшие деревянные двухэтажки и сильно обшарпанные стены многоэтажек.

29. Дом в Абрам-мысе

30. В Росте

А вот городской общественный транспорт произвёл хорошее впечатление. В городе работает автобус, троллейбус и маршрутки. До постройки Кольского моста через залив (2005) в районы на западном берегу залива также ходили катера, но затем были отменены. Мурманский троллейбус — самый северный троллейбус в мире и, заодно, самый северный городской электрический транспорт планеты. В парке троллейбусов немало новых современных машин, но большую часть парка пока что составляют ЗиУ-682 КР Иваново, выпущенные в нулевых годах. В городе пять троллейбусных маршрутов, но кроме них есть 4 маршрута для подвозки людей до троллейбусной сети на которых работают автобусы. Троллейбусы ходят часто и, заплатив 28 рублей, можно доехать из центра на самую северную остановку троллейбуса в мире.

31. Забавный на вид ВЗТМ-5284 — волгоградская модификация троллейбуса ЗиУ-9

32. ЗиУ-682 КР Иваново — костяк мурманского парка, их больше 40.

33. Улица Адмирала Лобова — конечная троллейбуса №4 и самая северная остановка троллейбуса в мире. Троллейбус ВМЗ-5298.01 «Авангард» вологодского производства. Таких в Мурманске больше 20-ти.

На автобусных маршрутах работают, в основном, белорусские МАЗы и продукция Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ). Маршрутки почти все новые «Газель Next». Стоимость проезда на маршрутке иногда даже меньше, чем на «большом» общественном транспорте — 25 рублей против 28-ми.

34. Мурманский автовокзал. На пригородных маршрутах, тоже, в основном МАЗы.

35.

36. Остановка на проспекте Ленина

37.

Таким я увидел Мурманск, и этот город мне понравился. Я вообще люблю портовые города. А в другой раз расскажу о «партизанской вылазке» на самый север города.